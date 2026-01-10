Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга»

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Кривая Лука, Закотное, Краматорск и Славянск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы, а также четыре склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.