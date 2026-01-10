Ричмонд
ВС России поразили украинские энергетические объекты

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», — говорится в сообщении военного ведомства.