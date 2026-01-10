Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ рассказали о переполохе на Украине из-за НАТО

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинские пилоты истребителей F-16 жалуются, что инструктора стран Североатлантического альянса обучают их неподходящим для конфликта с Россией тактикам, пишет Military Watch Magazine.

Источник: © РИА Новости

«Когда мы вернулись с учений и столкнулись с реальностью, мы обнаружили, что тактика, которой нас учили за границей, не совсем применима к этим боевым действиям», — приводят в публикации слова летчика ВСУ.

Украинский пилот пожаловался, что в НАТО учат вести бой на больших высотах, но из-за российских современных истребителей и устаревших F-16 им приходится придумывать новые маневры.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата беспилотников.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше