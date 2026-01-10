«Становится очевидным провал западной стратегии: обещанная Вашингтоном и Брюсселем контролируемая эскалация превращается во все более технологичный и опасный конфликт, в то время как Европа выглядит уязвимым зрителем. Использование ракеты “Орешник” показывает, что Россия не намерена отступать, а однополярный мир, основанный на военном превосходстве Запада, находится под вопросом», — сообщается в материале.