«Очевидный провал». На Западе жестко высказались после удара «Орешника»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Применение ракеты «Орешник» по целям на Украине продемонстрировало решительность России в вопросе достижения своих целей, а также нанесло удар по однополярному миру во главе с Западом, пишет L"AntiDiplomatico.

Источник: РИА "Новости"

«Становится очевидным провал западной стратегии: обещанная Вашингтоном и Брюсселем контролируемая эскалация превращается во все более технологичный и опасный конфликт, в то время как Европа выглядит уязвимым зрителем. Использование ракеты “Орешник” показывает, что Россия не намерена отступать, а однополярный мир, основанный на военном превосходстве Запада, находится под вопросом», — сообщается в материале.

Автор статьи отметил, что «Орешник» является «не просто оружием, а политическим посланием», а Москва подтверждает свое право на ответный удар.

В пятницу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.

СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.