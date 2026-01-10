РПН проверят воздух после пожара на нефтебазе из-за БПЛА в поселке под Волгоградом

Воздух проверят на содержание веществ, характерных для процессов горения.
Местным жителям в ведомстве посоветовали проживающим в жилой застройке около очага пожара, рекомендуют закрыть окна и использовать маски и респираторы.
Напомним, в Волгоградской области в результате падения обломков украинского БПЛА произошло возгорание на нефтебазе. По предварительным данным, никто из местного населения не пострадал. В школе в поселке Октябрьском развернут пункт временного размещения на случай эвакуации населения из домов, находящихся вблизи с нефтебазой.
