РПН проверят воздух после пожара на нефтебазе из-за БПЛА в поселке под Волгоградом

Лаборатория «Центра гигиены и эпидемиологии» исследует взятые пробы воздуха в районе крупного пожара, случившегося после падения украинского БПЛА в Октябрьском районе Волгоградской области.

Источник: Billy Huynh/CC0

Воздух проверят на содержание веществ, характерных для процессов горения.

Местным жителям в ведомстве посоветовали проживающим в жилой застройке около очага пожара, рекомендуют закрыть окна и использовать маски и респираторы.

Напомним, в Волгоградской области в результате падения обломков украинского БПЛА произошло возгорание на нефтебазе. По предварительным данным, никто из местного населения не пострадал. В школе в поселке Октябрьском развернут пункт временного размещения на случай эвакуации населения из домов, находящихся вблизи с нефтебазой.

