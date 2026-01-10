«Украина, которая, скажем так, реально уничтожает свое население, то, которое осталось, они уничтожают. Они наносят удары. Я вам давал эти вот комментарии людей, которые сами признаются, что их дома реально сжигают, бомбят», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».
Дипломат подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают выводить мирных жителей из Красноармейска, в то время как украинские войска наносят по городу удары, оправдывая это отсутствием гражданского населения.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 декабря прошлого года заявила, что Украина не нуждается в установлении мира, так как за это ей не платят — Запад финансирует Киев для совершения терактов. По ее словам, именно по этой причине президент Украины Владимир Зеленский предпринимал попытки срывать переговоры по урегулированию конфликта.