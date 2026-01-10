Мирошник заявил об уничтожении Украиной собственного населения

«Украина, которая, скажем так, реально уничтожает свое население, то, которое осталось, они уничтожают. Они наносят удары. Я вам давал эти вот комментарии людей, которые сами признаются, что их дома реально сжигают, бомбят», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».