Мирошник заявил об уничтожении Украиной собственного населения

Украинские власти и армия наносят удары по своим же мирным гражданам. Об этом 10 января заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Источник: Reuters

«Украина, которая, скажем так, реально уничтожает свое население, то, которое осталось, они уничтожают. Они наносят удары. Я вам давал эти вот комментарии людей, которые сами признаются, что их дома реально сжигают, бомбят», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Дипломат подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают выводить мирных жителей из Красноармейска, в то время как украинские войска наносят по городу удары, оправдывая это отсутствием гражданского населения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 декабря прошлого года заявила, что Украина не нуждается в установлении мира, так как за это ей не платят — Запад финансирует Киев для совершения терактов. По ее словам, именно по этой причине президент Украины Владимир Зеленский предпринимал попытки срывать переговоры по урегулированию конфликта.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше