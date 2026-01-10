Спустя месяц после атаки ВСУ на дом в Воронеже в ПВР остаются 16 человек

Губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении воздушной цели на подлете к Воронежу в 20:52 10 декабря. Ее обломки упали в левобережной части города. 80 жильцов одного из пострадавших домов были эвакуированы. 17 из них провели ночь в ПВР. На следующий день после атаки мэр Сергей Петрин заявил, что на восстановление многоэтажки может уйти около месяца.