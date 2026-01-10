ПВО за пять часов сбила 33 украинских беспилотника

«Десятого января в период с 9.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 — над территорией Ростовской области, семь — над акваторией Каспийского моря, четыре — над территорией Волгоградской области, четыре — над территорией Астраханской области, три — над территорией Республики Калмыкия, три — над территорией Краснодарского края и два — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении военного ведомства.