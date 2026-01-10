Ричмонд
10 января над Ростовской областью сбили 10 беспилотников

Силы ПВО 10 января перехватили 33 украинских беспилотника над югом России.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении в течение дня 10 января 33 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над югом страны. Перехват воздушных целей осуществлялся с 9:00 до 16:00.

Согласно сводке военного ведомства, наибольшее количество дронов — 10 единиц — было сбито над территорией Ростовской области. Еще семь БПЛА уничтожены над акваторией Каспийского моря. По четыре беспилотника перехвачено над Волгоградской и Астраханской областями. Над Республикой Калмыкия и Краснодарским краем сбили по три аппарата, над Белгородской областью — два.

Ранее о ситуации в Ростовской области информировал губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, в ходе отражения атаки дроны были уничтожены или подавлены в небе над Каменском-Шахтинским, а также Каменским, Цимлянским, Чертковским, Красносулинским и Миллеровским районами.

Жертв и пострадавших среди населения нет. При этом в результате падения обломков в ряде населенных пунктов зафиксированы повреждения. В Каменском районе из-за урона линии электропередачи остались без электроснабжения хутора Светлый и Волченский. В хуторе Белгородцев Каменского района и поселке Углеродовском Красносулинского района в нескольких частных домах выбиты стекла. В поселке Углеродовском осколками также повреждены два легковых автомобиля.

Информация о последствиях инцидента, как отметил глава региона, продолжает уточняться.

