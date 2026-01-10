Над территорией Кубани днем 10 января сбили три беспилотника

Всего, по данным МО РФ, было уничтожено 33 вражеских беспилотника над российскими регионами. В частности, десять БПЛА сбили над территорией Ростовской области, семь — над акваторией Каспийского моря, четыре — над территорией Волгоградской области, четыре — над территорией Астраханской области, три — над территорией Республики Калмыкия и два — над территорией Белгородской области.
Как писал «Ъ-Кубань», в ночь на субботу, 10 января, силы ПВО перехватили и уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края. Еще четыре беспилотника сбиты над территорией Адыгеи, четыре — над территорией Крыма.