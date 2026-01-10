Ричмонд
+16°
сильный дождь
В Таганроге отменили воздушную опасность

В небе над Ростовской областью сбили 10 украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Воздушная опасность в Таганроге отменена. Соответствующее объявление сделала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны сообщили, что в течение дня 10 января над южными регионами России были уничтожены 33 украинских беспилотника самолетного типа. Перехват воздушных целей велся с девяти утра до четырех часов дня.

Наибольшее количество дронов — 10 единиц — было сбито в небе над Ростовской областью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что в ходе отражения атаки дроны были уничтожены или подавлены над Каменском-Шахтинским, а также рядом районов, включая Каменский, Цимлянский, Чертковский, Красносулинский и Миллеровский.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Однако в результате падения обломков в нескольких населенных пунктах зафиксированы повреждения. В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП без электричества остались хутора Светлый и Волченский. В хуторе Белгородцев и поселке Углеродовском выбиты стекла в ряде частных домов. Также в Углеродовском повреждены два автомобиля.

Информация о последствиях продолжает уточняться.

