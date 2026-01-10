В Таганроге отменили воздушную опасность

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Однако в результате падения обломков в нескольких населенных пунктах зафиксированы повреждения. В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП без электричества остались хутора Светлый и Волченский. В хуторе Белгородцев и поселке Углеродовском выбиты стекла в ряде частных домов. Также в Углеродовском повреждены два автомобиля.