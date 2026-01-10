В Северском районе Кубани нашли обломки БПЛА

В Северском район Кубани обнаружены фрагменты БПЛА. Сообщения об осколках беспилотников поступили в ЕДДС.
«Не приближайтесь, не трогайте, не перемещайте и не пытайтесь каким-либо образом на них воздействовать. Сообщите о находке по телефону экстренных служб — 112», — сообщил глава муниципалитета Алексей Чеверев.
Ранее в Минобороны России рассказали о трех сбитых дронах над территорией Кубани.
