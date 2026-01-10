Четыре БПЛА уничтожили над Волгоградской областью 10 января

В Волгоградской области сняли режим беспилотной опасности, действовавший с раннего утра 10 января 2026 года и вызвавший серьезные сбои в работе волгоградского аэропорта. По данным Минобороны на 16.00, в течение дня в небе над регионом ПВО сбили и уничтожили четыре дрона. Напомним, сбитый в Октябрьском районе БПЛА вызвал пожар на нефтебазе.
В результате атаки никто не пострадал. Аэропорт Волгограда возобновил работу и принял несколько опаздывающих самолетов. Однако 10 рейсов уже отменили, еще 5 задержаны.
