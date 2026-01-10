Ричмонд
Минобороны сообщило об уничтожении 10 украинских БПЛА за четыре часа

Минобороны РФ: уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны России сообщил об уничтожении 10 беспилотников вечером, 10 января. В оборонном ведомстве отметили, что все БПЛА были уничтожены в период с 16:00 по 20:00 по московскому времени.

«В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

Так, системы ПВО перехватили четыре БПЛА над Брянской областью, по два дрона — над Курской и Воронежской областями, и еще по одному — над Ростовской областью и Республикой Дагестан.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, в ночь с 9 на 10 января силы ПВО успешно перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников над регионами РФ.

