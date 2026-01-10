Двое ранены обломками БПЛА в Воронеже, ПВО продолжают отражение атаки

Российские силы ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на Воронеж, которую ВСУ предприняли в субботу 10 января. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев.
По словам губернатора, при этом есть пострадавшие среди мирного населения.
«По предварительной информации, обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы», — написал Гусев в Telegram-канале, добавив, что обломки также повредили остекление и фасады в трёх жилых домах и в одном строящемся здании.
«Ещё в одном доме произошло возгорание в квартире, оно уже потушено. Кроме того, поврежден как минимум один автомобиль», — сообщил чиновник.
По состоянию на 22.56 по московскому времени, дежурные силы ПВО уничтожили и подавили около десятка беспилотников в небе над Воронежем.
Александр Гусев уточнил, что режим беспилотной опасности действует на всей территории региона.
Тем временем Минобороны сообщило об уничтожении 10 украинских БПЛА за четыре часа, речь идёт о беспилотниках самолётного типа.
Ранее Минобороны показало видео, где российский десантник с позывным «Кадет» показал перехват украинского дрона «Баба-Яга».