Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое ранены обломками БПЛА в Воронеже, ПВО продолжают отражение атаки

Губернатор Гусев: В Воронеже два человека ранены обломками украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на Воронеж, которую ВСУ предприняли в субботу 10 января. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев.

По словам губернатора, при этом есть пострадавшие среди мирного населения.

«По предварительной информации, обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы», — написал Гусев в Telegram-канале, добавив, что обломки также повредили остекление и фасады в трёх жилых домах и в одном строящемся здании.

«Ещё в одном доме произошло возгорание в квартире, оно уже потушено. Кроме того, поврежден как минимум один автомобиль», — сообщил чиновник.

По состоянию на 22.56 по московскому времени, дежурные силы ПВО уничтожили и подавили около десятка беспилотников в небе над Воронежем.

Александр Гусев уточнил, что режим беспилотной опасности действует на всей территории региона.

Тем временем Минобороны сообщило об уничтожении 10 украинских БПЛА за четыре часа, речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

Ранее Минобороны показало видео, где российский десантник с позывным «Кадет» показал перехват украинского дрона «Баба-Яга».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше