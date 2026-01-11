Ричмонд
Мэр Петрин: В Воронеже идёт подготовка к устранению последствий атаки БПЛА

Власти Воронежа объяснили жителям, как получить компенсацию за повреждённые авто и жилища.

Источник: Комсомольская правда

Власти Воронежа начали подготовку к устранению последствий массированной атаки БПЛА. Об этом информировал мэр Воронежа Сергей Петрин. Градоначальник напомнил, что помощь могут получить граждане, которые столкнулись с повреждениями своих жилых помещений или автомобилей. Также он разъяснил, каким должен быть порядок действий для получения компенсации.

Губернатор Александр Гусев тем временем опубликовал в Telegram-канале уточнённую информацию о последствиях массированной атаки украинских беспилотников на областной центр и два района. По его словам, силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 17 БПЛА.

«По уточненным данным, пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — лёгкие порезы», — сообщил чиновник.

Гусев добавил, что семь многоквартирных и шесть частных домов, а также объект спасательной службы получили повреждения. Пострадали не менее двух авто и одна единица спецтехники.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника за три часа над различными регионами Российской Федерации.

Ранее Минобороны показало видео, где российский десантник с позывным «Кадет» показал перехват украинского дрона «Баба-Яга».

