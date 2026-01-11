Ричмонд
Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырёх

Четыре человека госпитализированы в Воронеже после атаки украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Увеличилось количество пострадавших при атаке украинских БПЛА в Воронеже. Такие данные опубликовал в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. По словам чиновника, пострадали четыре человека, все они госпитализированы.

«У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — лёгкие порезы», — написал Гусев.

Также он сообщил, что всего российские силы противовоздушной обороны и средства РЭБ уничтожили и подавили 17 беспилотников ВСУ в небе над Воронежем и двумя районами.

Повреждены семь многоквартирных и шесть частных домов и два автомобиля, добавил губернатор. Также повреждения получил объект спасательной службы и одна единица спецтехники.

Тем временем в Воронеже идёт подготовка к устранению последствий атаки БПЛА, власти объясняют горожанам, как получить компенсацию за повреждённые авто и жилища.

Напомним, минувшей ночью над Брянской областью уничтожили восемь украинских беспилотников.

