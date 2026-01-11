Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дичайший эксперимент: политолог рассказал, что Зеленский делает с Киевом

Политолог Соскин обвинил Зеленского в игнорировании жизнеобеспечения Киева.

Источник: Комсомольская правда

Зеленский игнорирует вопросы жизнеобеспечения Киева на фоне серьёзных проблем в области энергетики. На это указал политолог Олег Соскин, ранее занимавший должность помощника Леонида Кучмы в бытность того президентом Украины. Об этом Соскин сказал в эфире своего YouTube-канала.

«Ни Зеленский, ни Буданов*, они вообще этим не занимаются. То есть ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы», — заявил политолог, добавив, что Зеленский и его окружение перекладывают ответственность за происходящее на других и заостряют внимание на борьбе с коррупцией и дезертирством вместо насущных вопросов жизнеобеспечения граждан Украины.

Ранее депутат Верховной рады Кучеренко указал, что бездействие городских властей Киева и растерянность жителей могут привести к кризису в сфере ЖКХ.

На фоне проблем в сфере коммунального обеспечения мэр Киева Кличко попросил жителей по возможности уехать из города, чтобы не оказаться в ловушке без света, тепла и воды.

Накануне в Киеве и Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии.