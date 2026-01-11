Зеленский игнорирует вопросы жизнеобеспечения Киева на фоне серьёзных проблем в области энергетики. На это указал политолог Олег Соскин, ранее занимавший должность помощника Леонида Кучмы в бытность того президентом Украины. Об этом Соскин сказал в эфире своего YouTube-канала.
«Ни Зеленский, ни Буданов*, они вообще этим не занимаются. То есть ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы», — заявил политолог, добавив, что Зеленский и его окружение перекладывают ответственность за происходящее на других и заостряют внимание на борьбе с коррупцией и дезертирством вместо насущных вопросов жизнеобеспечения граждан Украины.
Ранее депутат Верховной рады Кучеренко указал, что бездействие городских властей Киева и растерянность жителей могут привести к кризису в сфере ЖКХ.
На фоне проблем в сфере коммунального обеспечения мэр Киева Кличко попросил жителей по возможности уехать из города, чтобы не оказаться в ловушке без света, тепла и воды.
Накануне в Киеве и Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии.