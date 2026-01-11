В Харькове произошёл новый взрыв на фоне воздушной тревоги

Взрыв произошёл в украинском городе Харьков в ночь на воскресенье 11 января. Об этом информирует телеканал «Общественное».
«В Харькове слышен взрыв», — сказано в сообщении в Telegram-канале «Общественного», опубликованном в 03.39.
До этого о взрыве в Харькове телеканал сообщил вскоре после полуночи, после чего мэр Терехов информировал о повреждении инфраструктурного объекта.
При этом в регионе была объявлена воздушная тревога, как свидетельствуют данные онлайн-сервиса оповещений министерства цифровой трансформации Украины.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Ранее власти Киева сообщили о взрывах и повреждении критической инфраструктуры в украинской столице.
Накануне в Киеве и Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии.