ВС России уничтожили БТР MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Артиллеристы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили бронетранспортер MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Артиллерийский расчёт 130-миллиметровой пушки М-46 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” уничтожил бронетранспортер MaxxPro формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе боевого дежурства от разведки подразделения войск беспилотных систем группировки поступила информация о попытке перемещения живой силы противника на бронетранспортере MaxxPro ВСУ.

«Расчет гаубицы оперативно навелся и нанес удар по указанной цели, с двух выстрелов уничтожив боевую машину и сорвав попытку противника подвезти боекомплект и личный состав на линию боевого соприкосновения», — отметили в Минобороны РФ.

