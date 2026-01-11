ВС России уничтожили БТР MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении

«Артиллерийский расчёт 130-миллиметровой пушки М-46 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” уничтожил бронетранспортер MaxxPro формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе боевого дежурства от разведки подразделения войск беспилотных систем группировки поступила информация о попытке перемещения живой силы противника на бронетранспортере MaxxPro ВСУ.
«Расчет гаубицы оперативно навелся и нанес удар по указанной цели, с двух выстрелов уничтожив боевую машину и сорвав попытку противника подвезти боекомплект и личный состав на линию боевого соприкосновения», — отметили в Минобороны РФ.