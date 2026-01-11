Ричмонд
Российские артиллеристы поразили сеть опорных пунктов ВСУ на Запорожье

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Восток» поразили сеть украинских опорных пунктов в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В Запорожской области разведывательный расчет БПЛА войск беспилотных систем обнаружил разветвленную сеть замаскированных опорных в лесополосах в Запорожской области. Противник в спешном порядке возводил дополнительные фортификационные сооружения, рассчитывая сдержать наступление наших штурмовых подразделений. Артиллерийские расчеты 35-й армии группировки войск “Восток” нанесли огневое поражение по позициям украинских военнослужащих, сорвав попытку укрепления обороны противника», — сказано в сообщении.

Также операторы БПЛА группировки сорвали ротацию украинских военных с одной из позиций в области. Движение автомобильной техники отслеживалось операторами с момента выхода на маршрут. Как только машины с пехотой оказались в зоне досягаемости, по ним нанесли удары расчеты FPV-дронов.

В Запорожской области действуют также войска группировки «Днепр». В частности, новороссийские десантники, чьи саперы регулярно проводят разминирования дорог, ведущих к линии соприкосновения.

«Существуют различные способы — расстрел, уничтожение накладным зарядом, — рассказал сапер взвода инженерной разведки новороссийских десантников с позывным “Фикс”. — Но так как противник раскидывает очень много боеприпасов на так называемых джониках, то есть это сейсмические или электромагнитные датчики цели, которые действуют на металл, на движение, на переворачивание, небезопасно приближаться к таким боеприпасам. Поэтому используем различные приспособления, такие как саперные “удочки” и тому подобное».

В Херсонской области бойцы группировки «Днепр» поразили FPV-дронами полевые укрепления ВСУ и пункт управления дронами на правом берегу Днепра.

