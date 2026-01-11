Российские артиллеристы поразили сеть опорных пунктов ВСУ на Запорожье

«Существуют различные способы — расстрел, уничтожение накладным зарядом, — рассказал сапер взвода инженерной разведки новороссийских десантников с позывным “Фикс”. — Но так как противник раскидывает очень много боеприпасов на так называемых джониках, то есть это сейсмические или электромагнитные датчики цели, которые действуют на металл, на движение, на переворачивание, небезопасно приближаться к таким боеприпасам. Поэтому используем различные приспособления, такие как саперные “удочки” и тому подобное».