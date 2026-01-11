ВС РФ уничтожили ЗСУ Gepard немецкого производства

«Расчет разведывательного БПЛА “Зала” войск беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” обнаружил вражескую зенитную самоходную установку Gepard производства ФРГ в Харьковской области. Благодаря тепловизионной камере “Ланцета” захват цели не составил труда. Оператор барражирующего боеприпаса точно поразил ЗСУ боевиков ВСУ, что привело к ее ликвидации», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что уничтожение систем ПВО противника позволяет более массово и эффективно применять разведывательные и ударные беспилотники в тылу. Это создает условия для поражения специальной военной техники и живой силы противника на удалении от линии фронта.