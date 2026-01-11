Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Квартира загорелась после падения обломков БПЛА в Воронеже

Пожар начался в одной из квартир жилого дома в Воронеже после падения фрагментов сбитого БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Источник: Соцсети

По его словам, возгорание в квартире было оперативно потушено.

Кроме того, в результате атаки Украины на город вечером 10 января поврежден как минимум один автомобиль.

Также сообщалось, что пострадали четыре человека, они были доставлены в больницу.

