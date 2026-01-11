Квартира загорелась после падения обломков БПЛА в Воронеже

По его словам, возгорание в квартире было оперативно потушено.
Кроме того, в результате атаки Украины на город вечером 10 января поврежден как минимум один автомобиль.
Также сообщалось, что пострадали четыре человека, они были доставлены в больницу.
