Группировка «Запад» уничтожила два украинских НРТК в Купянском районе

«Военнослужащие подразделений беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск “Запад” срывают все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз формированиям ВСУ боеприпасов и материальных средств в Купянском районе в Харьковской области. На кадрах объективного контроля в режиме реального времени прямые попадания FPV-дронов и уничтожение наземных робототехнических комплексов и пикапа боевиков ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка», — говорится в сообщении.