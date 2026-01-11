Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Welt: Отправка войск ЕС на Украину может спровоцировать удар «Орешником»

Европейцам напомнили, что они не должны думать об отправке солдат на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Присутствие военных ЕС или НАТО на Украине под предлогом миротворческой миссии может спровоцировать применение российскими вооруженными силами ракетного комплекса «Орешник». Такое мнение высказал корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Возможно, это намек, чтобы европейцы ни при каких обстоятельствах не должны были думать об отправке солдат сюда, если это не одобрено Россией», — сказал он.

Ваннер является представителем телеканала в Киеве.

Тем временем западные страны продолжают прорабатывать идеи размещения военных сил на территории Украины. Более того, европейские лидеры уже строят планы по возведению полноценных военных баз на украинской земле.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон упомянул о возможной отправке на Украину шести тысяч французских военных после гипотетического мирного соглашения с Россией.

Ранее полковник Баранец предположил, что Россия может забрать Одессу в обмен на заход НАТО на Украину.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше