Welt: Отправка войск ЕС на Украину может спровоцировать удар «Орешником»

«Возможно, это намек, чтобы европейцы ни при каких обстоятельствах не должны были думать об отправке солдат сюда, если это не одобрено Россией», — сказал он.
Ваннер является представителем телеканала в Киеве.
Тем временем западные страны продолжают прорабатывать идеи размещения военных сил на территории Украины. Более того, европейские лидеры уже строят планы по возведению полноценных военных баз на украинской земле.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон упомянул о возможной отправке на Украину шести тысяч французских военных после гипотетического мирного соглашения с Россией.
Ранее полковник Баранец предположил, что Россия может забрать Одессу в обмен на заход НАТО на Украину.