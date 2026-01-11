ВСУ из-за потерь выводят из Сумской области расчеты БПЛА

«Командование ВСУ выводит из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, понесшие потери от регулярного огневого поражения», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, на вооружении полка были «ударные дроны “Вампир” (“Баба-Яга”) и “Дартс”, которыми они атаковали территорию Курской области».
