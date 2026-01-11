Ричмонд
Бойцы РФ в Харьковской области уничтожили зенитную установку ВСУ Gepard

Самоходную зенитную установку ВСУ Gepard в Харьковской области поразил барражирующий боеприпас «Ланцет».

Источник: Аргументы и факты

Российские операторы беспилотных систем нанесли удар по зенитной самоходной установке (ЗСУ) Gepard немецкого производства, которую использовали украинские формирования в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России.

Цель обнаружили бойцы расчёта разведывательного БПЛА «Зала», действующие в составе 11-го армейского корпуса группировки войск Вооружённых сил РФ «Север». Для удара использовался барражирующий боеприпас «Ланцет».

«Благодаря тепловизионной камере “Ланцета” захват цели не составил труда. Оператор барражирующего боеприпаса точно поразил ЗСУ боевиков ВСУ, что привело к её ликвидации», — отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что вывод из строя систем противовоздушных систем ВСУ помогает улучшить Вооружённым силам РФ применение разведывательных и ударных дронов в тылу противника. Это позволяет наносить удары по технике и живой силе украинских формирований на удалении от линии боевого соприкосновения.

Напомним, 8 января Telegram-канал «Северный Ветер» показал видеозапис с кадрами уничтожения позиций ВСУ в Харьковской области. Отмечалось, что под удар попали представители нацгвардии Украины в окрестностях села Зеленое. В публикации также уточнялось, что поражение наносилось тяжёлыми огнеметными системами «Солнцепёк».

