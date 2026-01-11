Ричмонд
+13°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев приказал операторам дронов ВСУ отступать из Сумской области: что происходит

РИАН: Командование ВСУ выводит расчеты беспилотных сил из Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

Командование ВСУ выводит из Сумской области расчеты беспилотников, ранее задействованные в атаках на Курскую область. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, речь идет о расчетах 411-го полка беспилотных систем. Решение принято на фоне значительных потерь, понесенных подразделением в результате регулярного огневого поражения.

«Командование ВСУ выводит из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, понесшие потери от регулярного огневого поражения», — рассказал собеседник РИА Новости.

Отмечается, что именно эти расчеты использовались для ударов по приграничным районам России. На их вооружении находились ударные дроны типа «Вампир» («Баба-Яга») и «Дартс».

Тем временем проблемы у украинского командования фиксируются и на других участках. В районе Андреевки, по данным российских силовых структур, военнослужащие 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались выполнять приказы. Причиной называют длительное нахождение на передовой без ротации и падение боевой устойчивости подразделений. Аналогичная ситуация, как утверждается, наблюдается и в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны.