Командование ВСУ выводит из Сумской области расчеты беспилотников, ранее задействованные в атаках на Курскую область. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным источника агентства, речь идет о расчетах 411-го полка беспилотных систем. Решение принято на фоне значительных потерь, понесенных подразделением в результате регулярного огневого поражения.
«Командование ВСУ выводит из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, понесшие потери от регулярного огневого поражения», — рассказал собеседник РИА Новости.
Отмечается, что именно эти расчеты использовались для ударов по приграничным районам России. На их вооружении находились ударные дроны типа «Вампир» («Баба-Яга») и «Дартс».
Тем временем проблемы у украинского командования фиксируются и на других участках. В районе Андреевки, по данным российских силовых структур, военнослужащие 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались выполнять приказы. Причиной называют длительное нахождение на передовой без ротации и падение боевой устойчивости подразделений. Аналогичная ситуация, как утверждается, наблюдается и в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны.