Тем временем проблемы у украинского командования фиксируются и на других участках. В районе Андреевки, по данным российских силовых структур, военнослужащие 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались выполнять приказы. Причиной называют длительное нахождение на передовой без ротации и падение боевой устойчивости подразделений. Аналогичная ситуация, как утверждается, наблюдается и в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны.