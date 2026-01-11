Артиллеристы ВС РФ в Запорожской области поразили сеть опорных пунктов ВСУ

Артиллерийские подразделения 35-й армии, входящие в группировку войск «Восток» Вооружённых сил России, нанесли удары по сети опорных пунктов украинских формирований в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Цели находились в лесополосе, где ВСУ в спешном порядке пытались построить дополнительные фортификационные сооружения, рассчитывая сдержать продвижение российских штурмовых отрядов.
«Артиллерийские расчёты 35-й армии группировки войск “Восток” нанесли огневое поражение позициям украинских военнослужащих», — подчеркнули в Минобороны.
Также в ведомстве проинформировали о предотвращении российскими подразделениями беспилотных систем ротации ВСУ на одной из позиций на указанном направлении. Операторы БПЛА смогли обнаружить движение автомобильной техники противника во время её выхода на маршрут.
Удары по украинским военным на машинах были нанесены FPV-дронами после того, как автомобили достигли зоны досягаемости.
Напомним, 9 января стало известно, что российские войска освободили населённый пункт Зеленое в Запорожской области. Бои за него вели отряды группировки «Восток». Также появилась информация, во время освобождения Зеленого российские подразделения уничтожили до роты украинских боевиков.