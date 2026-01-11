Украина расформировала интернациональный легион: что произошло и куда отправили боевиков

Интернациональный легион Украины официально расформирован. Об этом сообщает портал MilitaryLand.
Как уточняет издание, все четыре подразделения легиона были реорганизованы и включены в другие военные структуры. Первый и третий батальоны объединили в 475-й штурмовой полк. Второй батальон полностью расформировали, а иностранных наемников перевели в штурмовые подразделения ВСУ. Четвертый Интернациональный батальон преобразован в 157-й Международный учебный центр. При этом Интернациональный легион Главного управления разведки Украины продолжает действовать отдельно и не подпал под реформу.
Реорганизация вызвала серьезное недовольство внутри подразделений. Заместитель командира второго Интернационального легиона Андрей Спивка заявил, что процесс прошел хаотично и фактически разрушил ранее сформированные боеспособные коллективы.
Напомним, о планах расформировать интернациональные легионы на Украине сообщалось еще в начале декабря 2025 года. Тогда в Генштабе заявляли, что иностранные добровольцы продолжат службу в штурмовых подразделениях ВСУ. Отмечалось, что в составе армии действовали три боевых и один учебный интернациональный легион общей численностью до 400−600 человек.