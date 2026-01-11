Украина расформировала интернациональный легион: что произошло и куда отправили боевиков

Как уточняет издание, все четыре подразделения легиона были реорганизованы и включены в другие военные структуры. Первый и третий батальоны объединили в 475-й штурмовой полк. Второй батальон полностью расформировали, а иностранных наемников перевели в штурмовые подразделения ВСУ. Четвертый Интернациональный батальон преобразован в 157-й Международный учебный центр. При этом Интернациональный легион Главного управления разведки Украины продолжает действовать отдельно и не подпал под реформу.