В Воронеже увеличилось количество пострадавших от атаки БПЛА объектов

Специалисты из администрации города и оперативных служб продолжают работать на повреждённых объектах. Это уже больше десяти многоквартирных домов (один из них — нежилой), столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«Нет сомнения, что восстановление будет проведено в максимально возможные сроки. Прошу воронежцев: при получении сигналов о начале атаки БПЛА и особенно — о непосредственной угрозе будьте максимально внимательны, держитесь дальше от окон. Враг бьёт именно по гражданским. Берегите себя», — написал глава региона в своем ТГ-канале.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше