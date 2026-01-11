Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшая в результате налета БПЛА на Воронеж умерла в больнице

Жительница Воронежа умерла в реанимации после массированной атаки украинских беспилотников по городу прошедшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Господин Гусев уточнил, что молодая женщина получила ранение при падении обломков БПЛА на частный дом. «Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжелыми», — рассказал губернатор в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Одна из самых сильных атак по Воронежу произошла поздним вечером 10 января. Всего ранения получили четыре человека. Двоих после оказания медпомощи отпустили домой, еще один пострадавший находится в больце. Повреждения в результате налета получили больше 20 многоквартирных и частных домов, гимназия и несколько административных зданий. Сейчас власти занимаются восстановлением пострадавшего имущества.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше