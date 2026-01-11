Пострадавшая в результате налета БПЛА на Воронеж умерла в больнице

Господин Гусев уточнил, что молодая женщина получила ранение при падении обломков БПЛА на частный дом. «Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжелыми», — рассказал губернатор в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Одна из самых сильных атак по Воронежу произошла поздним вечером 10 января. Всего ранения получили четыре человека. Двоих после оказания медпомощи отпустили домой, еще один пострадавший находится в больце. Повреждения в результате налета получили больше 20 многоквартирных и частных домов, гимназия и несколько административных зданий. Сейчас власти занимаются восстановлением пострадавшего имущества.