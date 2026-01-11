Ричмонд
В число поврежденных от БПЛА объектов попала Воронежская православная гимназия

Всего обломки беспилотников повредили в Воронеже несколько административных зданий.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что среди пострадавших в Воронеже во время атаки БПЛА вечером 10 января объектов оказалась православная гимназия. Когда в учебном заведении возобновятся занятия, не известно.

Напомним, вечером 10 января Воронеж атаковали беспилотники. В неба над регионом сбили 17 БПЛА. В результате падения обломков БПЛА повреждены больше 10 многоквартирных и столько же частных домов. Ранения получили четыре мирных жителя, впоследствии одна из женщин скончалась в больнице.

Утром 11 января в больнице осталась одна из пострадавших с ранением живота. Двое других после оказания помощи отпустили домой.

На местах падения обломков работают оперативные службы, оценивается причиненный ущерб.

