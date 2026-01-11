Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Николаевка, Райское, Краматорск и Славянск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании и два склада боеприпасов.