ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две атаки формирований ВСУ на купянском направлении, уничтожены до 15 боевиков противника, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На купянском направлении отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских боевиков», — говорится в сводке российского ведомства.