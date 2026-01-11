ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении

«На купянском направлении отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских боевиков», — говорится в сводке российского ведомства.