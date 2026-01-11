Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Мирополье и Андреевка в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица и Марьино в Харьковской области, говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два автомобиля, два склада боеприпасов и три склада материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.