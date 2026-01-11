Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Мирополье и Андреевка в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица и Марьино в Харьковской области, говорится в сводке военного ведомства.