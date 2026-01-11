«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Кутузовка, Новокриворожье, Белицкое, Вольное, Анновка, Торецкое Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 410 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и семь пикапов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО
