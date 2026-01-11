Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны противника

«Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченковское, Зализничное, Прилуки, Новоукраинка, Жовтневое, Голубково, Самойловка Запорожской области и Александровка Днепропетровской области», — отметили в военном ведомстве.