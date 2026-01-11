Ричмонд
Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны противника

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 290 военнослужащих и 18 автомобилей в зоне работы группировки «Восток», сообщило министерство обороны России.

«Противник потерял более 290 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожено два склада материальных средств», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, добавили в военном ведомстве.

«Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченковское, Зализничное, Прилуки, Новоукраинка, Жовтневое, Голубково, Самойловка Запорожской области и Александровка Днепропетровской области», — отметили в военном ведомстве.