Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Запад»

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.