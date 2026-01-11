Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше 10 машин пострадали от атаки БПЛА на Воронеж

Причиненный ущерб оценивают специалисты на местах ЧП.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже на местах падения обломков БПЛА продолжают работать оперативные службы и сотрудники районных управ.

— Управы и ГорДЕЗ ЖКХ вышли на обследование по всем адресам, — сообщил мэр Сергей Петрин. — Комбинаты благоустройства вместе с управляющими организациями закрывают контуры домов, где повреждено остекление. В первую очередь речь идет о жилых помещениях. Для замены стекол проводим замеры. Их количество уточняется.

Также, по последним данным, в результате атаки вечером 10 января повреждения получили больше 10 автомобилей. Их владельцам необходимо обратиться за компенсацией в администрацию.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше