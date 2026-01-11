Больше 10 машин пострадали от атаки БПЛА на Воронеж

В Воронеже на местах падения обломков БПЛА продолжают работать оперативные службы и сотрудники районных управ.
— Управы и ГорДЕЗ ЖКХ вышли на обследование по всем адресам, — сообщил мэр Сергей Петрин. — Комбинаты благоустройства вместе с управляющими организациями закрывают контуры домов, где повреждено остекление. В первую очередь речь идет о жилых помещениях. Для замены стекол проводим замеры. Их количество уточняется.
Также, по последним данным, в результате атаки вечером 10 января повреждения получили больше 10 автомобилей. Их владельцам необходимо обратиться за компенсацией в администрацию.
