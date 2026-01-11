Ричмонд
ВС России нанесли поражение предприятию ВПК Украины

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», — говорится в сообщении ведомства.