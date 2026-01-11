Ричмонд
ВС России сорвали попытку ВСУ установить украинский флаг в Купянске

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские войска пытались с помощью беспилотника установить флаг Украины в освобождённом российскими войсками Купянске, дрон и флаг уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ для обозначения якобы своего присутствия в городе, предприняли безуспешную попытку установки при помощи беспилотного летательного аппарата украинского флага на здании городской администрации. Флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены», — говорится в сводке российского ведомства.