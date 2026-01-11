ВСУ атаковали семь Белгородскую область 51 беспилотником за сутки

Он добавил, что Белгородский и Краснояружский округа атакованы 14 беспилотниками, 6 из которых сбиты и подавлены, по Борисовскому округу совершены атаки 10 беспилотников, 7 из которых сбиты, ранен мужчина. По данным главы области, по Грайворонскому округу выпущено 8 боеприпасов и произведены атаки 8 беспилотников, 3 из которых сбиты, над Старооскольским и Чернянским округами сбиты два беспилотника самолётного типа.