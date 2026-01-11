Ричмонд
Беларусь обновляет военную авиацию и средства ПВО

МИНСК, 11 янв — Sputnik. Беларусь уделяет большое внимание модернизации и переоснащению военной авиации и средств ПВО, об этом сообщил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил страны Андрей Лукьянович.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь/Ваяр

Он рассказал, что президент Беларуси уделяет особое внимание модернизации и переоснащению Вооруженных сил республики. В 2025 году белорусская армия получила достаточное количество новых образцов, то касается в том числе ПВО и авиации.

«Вертолеты Ми-35М (…) накануне Нового года (…) мы получили очередную партию самолетов Су-30СМ2. Также мы получили зенитно-ракетные комплексы, батареи “Тор-М2К”, получили пусковые установки к зенитно-ракетным системам С-400», — рассказал Лукьянович в интервью телекомпании «ВоенТВ».

Командующий ВВС и ПВО отметил, что белорусские войска также получили новые радиолокационные станции «Роса» и «Восток». Все это в совокупности позволяет войскам выполнять возложенные на них задачи.

Лукьянович напомнил, что укрепление обороноспособности республики является одним из приоритетов социально-экономического развития. И 50% техники в общем объеме гособоронзаказа будет именно белорусского производства.

Командующий ВВС и ПВО выразил уверенность, что задача обеспечить безопасность республики будет выполнена.