Беларусь обновляет военную авиацию и средства ПВО

Он рассказал, что президент Беларуси уделяет особое внимание модернизации и переоснащению Вооруженных сил республики. В 2025 году белорусская армия получила достаточное количество новых образцов, то касается в том числе ПВО и авиации.
«Вертолеты Ми-35М (…) накануне Нового года (…) мы получили очередную партию самолетов Су-30СМ2. Также мы получили зенитно-ракетные комплексы, батареи “Тор-М2К”, получили пусковые установки к зенитно-ракетным системам С-400», — рассказал Лукьянович в интервью телекомпании «ВоенТВ».
Командующий ВВС и ПВО отметил, что белорусские войска также получили новые радиолокационные станции «Роса» и «Восток». Все это в совокупности позволяет войскам выполнять возложенные на них задачи.
Лукьянович напомнил, что укрепление обороноспособности республики является одним из приоритетов социально-экономического развития. И 50% техники в общем объеме гособоронзаказа будет именно белорусского производства.
Командующий ВВС и ПВО выразил уверенность, что задача обеспечить безопасность республики будет выполнена.