В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаку на Воронежскую область

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Организаторы и исполнители атаки Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», —говорится в опубликованном министерством комментарии по поводу случившегося.

Захарова указала, что 10 января атаке украинских БПЛА подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области России. Как отмечает она со ссылкой на данные Минобороны РФ, всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа. Одна горожанка после атаки скончалась в реанимации, еще как минимум три человека пострадали.

