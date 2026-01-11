Командир Север: истребитель F-16 ВСУ сбили из С-300 двумя ракетами

«Самая интересная [аэродинамическая цель, которую удалось поразить] — это F-16. Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали», — рассказал военнослужащий.
Он добавил, что боевой работе предшествовала длительная подготовка.
«Это самая интересная для нас цель. С командиром бригады продумывали эту операцию очень долго. Ловили, выжидали», — сказал Север.
Он указал, что его расчет, получивший современный комплекс С-300 в декабре 2024 года, сбил колоссальное количество различных целей, включая беспилотники, ракеты ATACMS, реактивные снаряды HIMARS и управляемые авиационные бомбы.
Командир зенитно-ракетной бригады полковник Алексей Жирков подчеркнул превосходство российских систем ПВО перед западными аналогами. «У них [система ПВО] Patriot — это очень старая разработка, которая просто навязана всем странам НАТО. Наши комплексы имеют тактико-технические характеристики намного выше. И наши комплексы, в отличие от Patriot, уже опробованы войной. Разработчики делают наши комплексы с тем условием, что в дальнейшем будут изменяться средства воздушного нападения», — пояснил офицер.
По его словам, комплекс С-300В4, которым оснащена бригада, надежно прикрывает войска и населенные пункты, эффективно уничтожая как аэродинамические цели (самолеты), так и высокоточное оружие. Жирков также отметил, что российских военнослужащих готовят для борьбы именно с техникой НАТО.
13 апреля 2025 года Минобороны РФ впервые заявило, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет F-16 Воздушных сил Украины.