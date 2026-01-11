Командир Север: истребитель F-16 ВСУ сбили из С-300 двумя ракетами

Командир зенитно-ракетной бригады полковник Алексей Жирков подчеркнул превосходство российских систем ПВО перед западными аналогами. «У них [система ПВО] Patriot — это очень старая разработка, которая просто навязана всем странам НАТО. Наши комплексы имеют тактико-технические характеристики намного выше. И наши комплексы, в отличие от Patriot, уже опробованы войной. Разработчики делают наши комплексы с тем условием, что в дальнейшем будут изменяться средства воздушного нападения», — пояснил офицер.