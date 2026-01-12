Власти Воронежа рассказали о погибшей при ночной атаке ВСУ

«Дина Леонидовна родилась в Советском районе Курской области, где и окончила государственный университет. С 2019 года работала учителем русского языка и литературы в школе № 84 в Воронеже», — говорится в публикации в Telegram-канале.
В администрации Воронежа уточнили, что ее близким будет оказана вся необходимая помощь.
Вечером в субботу Воронеж подвергся атаке украинских БПЛА. По словам губернатора региона Александра Гусева, это был один из самых сильных налетов на город с начала спецоперации. Позже стало известно, что в реанимации умерла женщина, пострадавшая в результате падения обломков беспилотника на частный дом.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.