Власти Воронежа рассказали о погибшей при ночной атаке ВСУ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Погибшая при ночном ударе БПЛА ВСУ по Воронежу была учительницей, рассказали в городской администрации.

Источник: Telegram-канал администрации Воронежа

«Дина Леонидовна родилась в Советском районе Курской области, где и окончила государственный университет. С 2019 года работала учителем русского языка и литературы в школе № 84 в Воронеже», — говорится в публикации в Telegram-канале.

В администрации Воронежа уточнили, что ее близким будет оказана вся необходимая помощь.

Вечером в субботу Воронеж подвергся атаке украинских БПЛА. По словам губернатора региона Александра Гусева, это был один из самых сильных налетов на город с начала спецоперации. Позже стало известно, что в реанимации умерла женщина, пострадавшая в результате падения обломков беспилотника на частный дом.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

