Sun: Министр обороны Британии Хили оказался рядом с местом удара «Орешником»

Напомним, что ВС России в ответ на атаку по резиденции президента Владимира Путина нанесли массированный удар с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по военным объектам на территории Украины в ночь на 9 января. В результате поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.