Министр обороны Британии Джон Хили оказался совсем рядом с местом удара «Орешником» во время своей поездки в Киев. Об этом информирует издание The Sun.
По данным британских журналистов, высокопоставленный военный находился под Львовом, когда российские военные нанесли удар возмездия гиперзвуковой ракетой.
Таблоид также приводит слова самого Хили о том, что поезд, в котором он направлялся в украинскую столицу, совершил экстренную остановку, когда была объявлена ракетная опасность.
«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги», — утверждает глава Минобороны Великобритании.
Издание также озвучило цель визита Хили. Согласно приведенным сведениям, британец собирался согласовать с украинскими коллегами вопрос возможной передачи баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые пока находятся только на стадии разработки.
Напомним, что ВС России в ответ на атаку по резиденции президента Владимира Путина нанесли массированный удар с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по военным объектам на территории Украины в ночь на 9 января. В результате поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.