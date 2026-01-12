Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sun: Министр обороны Британии Хили оказался рядом с местом удара «Орешником»

Глава Минобороны Великобритании был так близко к месту удара «Орешником», что слышал сигнал воздушной тревоги.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Британии Джон Хили оказался совсем рядом с местом удара «Орешником» во время своей поездки в Киев. Об этом информирует издание The Sun.

По данным британских журналистов, высокопоставленный военный находился под Львовом, когда российские военные нанесли удар возмездия гиперзвуковой ракетой.

Таблоид также приводит слова самого Хили о том, что поезд, в котором он направлялся в украинскую столицу, совершил экстренную остановку, когда была объявлена ракетная опасность.

«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги», — утверждает глава Минобороны Великобритании.

Издание также озвучило цель визита Хили. Согласно приведенным сведениям, британец собирался согласовать с украинскими коллегами вопрос возможной передачи баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые пока находятся только на стадии разработки.

Напомним, что ВС России в ответ на атаку по резиденции президента Владимира Путина нанесли массированный удар с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по военным объектам на территории Украины в ночь на 9 января. В результате поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше