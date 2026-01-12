ВСУ расстреляли 130 человек в городе Селидово в ДНР. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Безусловно, это все тоже зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть, как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики. Ну, в Селидово они вышли, 130 человек расстреляли», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Мирошник заявил, что вследствие зверств Вооруженных сил Украины значительная часть населения была вынуждена бежать из районов, близких к линии боевого соприкосновения. По его словам, сейчас осуществляется подсчет тех мирных граждан, кто все еще остается в этих местах.
KP.RU ранее не раз писал о жестокости ВСУ, даже по отношению к своим же. Например, в районе Красного Лимана солдаты ВСУ отказались эвакуировать своего тяжелораненого бойца, после чего его ликвидировали, о чем стало известно из перехвата переговоров украинской 117-й бригады теробороны.