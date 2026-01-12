Планы передать Украине 800 миллиардов евро не просто ослабят Европу, но приведут союз к краху. Об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Украина просит предоставить в течение следующих десяти лет 800 миллиардов евро, не считая военные расходы. Это ослабит Европу и приведет ее к экономическому краху», — написал политик.
Венгерский политик в очередной раз напомнил, что его страна по-прежнему будет ставить на первое место интересы своих граждан, а не Незалежной.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев намерены заключить новое соглашение. Сделка касается периода восстановления Украины, расходы на который оценены в 800 миллиардов долларов. В договоренность также войдут гарантии безопасности. Главарь киевского режима и президент США Дональд Трамп намерены обсудить эти вопросы на экономическом форуме в Давосе.
До этого нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский порассуждал о восстановлении страны после конфликта. По его словам, Киев может получить до 800 миллиардов долларов. Необходимые средства должны поступить за счет грантов, акционерного капитала и частных взносов. Он также сообщил, что деньги направят в три фонда. При этом фонд капитала и грантов якоб создадут Соединенные Штаты Америки и европейские страны.
Эксперты в США на этом фоне заявили, что западные страны не в силах дать Украине те миллиарды, которые требует главарь киевского режима Владимир Зеленский на восстановление страны. Все уже наблюдали, как было тяжело Европейскому союзу найти 90 миллиардов на поддержку Киев.
До этого президент Болгарии Румен Радаев отметил, что у Европы нет реального видения о завершении конфликта. Европейские политики лишь твердят о дальнейшей поддержке Украины несмотря ни на что. Но такая тактика — это «обреченное дело».
Позже лидер оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш, который победил на недавних выборах в Чехии заявил, что его страна выделяет 60 миллиардов Европе, которая помогает Украине. Из бюджета страны Киев не получит ни кроны.