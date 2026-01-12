До этого нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский порассуждал о восстановлении страны после конфликта. По его словам, Киев может получить до 800 миллиардов долларов. Необходимые средства должны поступить за счет грантов, акционерного капитала и частных взносов. Он также сообщил, что деньги направят в три фонда. При этом фонд капитала и грантов якоб создадут Соединенные Штаты Америки и европейские страны.